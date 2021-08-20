У Луцьку служать два брати-нацгвардійці. ІСТОРІЯ

У лавах Національної гвардії України служать два брати з Волині:. Вони пожертвували закордонною кар’єрою і студентським життям заради війська.Про це розповідають на Facebook-сторінці військового формування.Старший – Василь є професійним шеф-кухарем. Працював у багатьох престижних закладах Луцька. Один із цих ресторанів двічі отримував відзнаку відомого телевізійного шоу «Ревізор». Останні п’ять років Василь працював на контракті за кордоном. На 24 лютого цього року мав квиток до Польщі, щоб після відпустки повернутися на роботу, але твердо вирішив залишитися захищати свою державу.«Хоч я і професійний кухар, але відчував, що моє місце серед захисників нашої країни. У ресторанній справі я себе ще реалізую в мирний час, а зараз найголовніше – оборона держави, безпека українців», - говорить Василь.Молодший брат Максим уже 3 роки проходить службу в лавах Національної гвардії України за контрактом. При цьому постійно прагне здобувати нові знання. Раніше встиг закінчити магістратуру в Західноукраїнському національному університеті в Тернополі за спеціальністю «Банківська справа». Заочно здобуває другу освіту у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізична культура та спорт».Хоча поєднувати навчання і службу непросто, нітрохи не сумнівається у власному виборі:«Мої батько й дід служили. І я вважав своїм обов’язком піти в армію. Служба нелегка і відповідальна. Зараз ми займаємося конвоюванням підсудних до судів та місць ув’язнення – це складний контингент. Але я був готовий до труднощів. До того ж набагато легше, коли відчуваєш братове плече».Брати не полишають своїх мрій і планів. Максим після перемоги хоче отримати ще й третю – цього разу юридичну – освіту. А Василь із настанням миру планує допрацювати контракт за кордоном і повернутися відбудовувати Україну.