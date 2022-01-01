Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
Ранок у Луцьку 20 жовтня буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2°С до 10°С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура
вночі 0-5° тепла,
вдень 4-9° тепла.

Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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