Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня





Про це повідомляє Sinoptik.



Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2°С до 10°С.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура

вночі 0-5° тепла,

вдень 4-9° тепла.



Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ранок у Луцьку 20 жовтня буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2°С до 10°С.За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температуравночі 0-5° тепла,вдень 4-9° тепла.Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію