Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 19 жовтня
Сьогодні, 20:00
Ранок у Луцьку 20 жовтня буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2°С до 10°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура
вночі 0-5° тепла,
вдень 4-9° тепла.
Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 2°С до 10°С.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, на території Волинської області протягом дня буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура
вночі 0-5° тепла,
вдень 4-9° тепла.
Вітер південно-західний, 7-12м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 9-14° тепла.
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