Поліція просить волинян бути особливо уважними

Волинян у зв'язку з тимчасовим обмеженням використання вуличного освітлення закликають бути особливо уважними.Про це інформують у пресслжужбі патрульної поліції Волині.У темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості водіїв просять зменшити швидкість руху та дотримуватися безпечного інтервалу й дистанції.Пішоходам радять позначити себе на дорозі світлоповертальними елементами. Їм варто не вибігати на дорогу, у тому числі на пішохідний перехід та затримуватися і не зупинятися на проїзній частині без необхідності.