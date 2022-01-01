Поліція просить волинян бути особливо уважними
Сьогодні, 22:12
Волинян у зв'язку з тимчасовим обмеженням використання вуличного освітлення закликають бути особливо уважними.
Про це інформують у пресслжужбі патрульної поліції Волині.
У темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості водіїв просять зменшити швидкість руху та дотримуватися безпечного інтервалу й дистанції.
Пішоходам радять позначити себе на дорозі світлоповертальними елементами. Їм варто не вибігати на дорогу, у тому числі на пішохідний перехід та затримуватися і не зупинятися на проїзній частині без необхідності.
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Про це інформують у пресслжужбі патрульної поліції Волині.
У темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості водіїв просять зменшити швидкість руху та дотримуватися безпечного інтервалу й дистанції.
Пішоходам радять позначити себе на дорозі світлоповертальними елементами. Їм варто не вибігати на дорогу, у тому числі на пішохідний перехід та затримуватися і не зупинятися на проїзній частині без необхідності.
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