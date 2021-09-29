У Луцьку на Рівненській горів підвал п'ятиверхового будинку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 4:40 в місті Луцьку на вулиці Рівненській виникла пожежа в кладовій підвального приміщення п'ятиверхового цегляного житлового будинку.



О 05:06 пожежу оперативно локалізували працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.



Ліквідували пожежу об 5:25.



Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Рівненській виникла пожежа.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 4:40 в місті Луцьку на вулиці Рівненській виникла пожежа в кладовій підвального приміщення п'ятиверхового цегляного житлового будинку.О 05:06 пожежу оперативно локалізували працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.Ліквідували пожежу об 5:25.Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію