У Луцьку на Рівненській горів підвал п'ятиверхового будинку
Сьогодні, 11:05
У Луцьку на Рівненській виникла пожежа.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 4:40 в місті Луцьку на вулиці Рівненській виникла пожежа в кладовій підвального приміщення п'ятиверхового цегляного житлового будинку.
О 05:06 пожежу оперативно локалізували працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.
Ліквідували пожежу об 5:25.
Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 4:40 в місті Луцьку на вулиці Рівненській виникла пожежа в кладовій підвального приміщення п'ятиверхового цегляного житлового будинку.
О 05:06 пожежу оперативно локалізували працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.
Ліквідували пожежу об 5:25.
Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
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