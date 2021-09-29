У Луцьку на Рівненській горів підвал п'ятиверхового будинку

У Луцьку на Рівненській горів підвал п'ятиверхового будинку
У Луцьку на Рівненській виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 4:40 в місті Луцьку на вулиці Рівненській виникла пожежа в кладовій підвального приміщення п'ятиверхового цегляного житлового будинку.

О 05:06 пожежу оперативно локалізували працівники 1 та 25 Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.

Ліквідували пожежу об 5:25.

Причина виникнення пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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Теги: Луцьк, пожежа, підвал
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