Рошукують волинянина, який поїхав у Львів і не повернувся

Рошукують волинянина, який поїхав у Львів і не повернувся
Співробітники відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) встановлюють місцезнаходження 41-річного Бобика Валерія Васильовича.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Чоловік 26 жовтня поїхав на роботу у Львів, відтоді зв’язок з ним перервався.

Був одягнений у чорну куртку, сині джинси та чорні туфлі.

Прикмети: зріст 175 см, середньої тілобудови, волосся русяве, блакитні очі, на правій руці відсутній середній палець.

Якщо ви знаєте, де перебуває розшукуваний, просимо повідомити про це до поліції за номерами: 0979048793, 0973329243 або 102.


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Теги: розшук, Бобрик, Львів
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