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Україна повернула додому 107 захисників з російського полону

Україна повернула додому 107 захисників з російського полону
Україна повернула додому ще 107 захисників.

Про це повідомив голова ОПУ Андрій Єрмак.

Вдалося звільнити 107 воїнів - 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє «азовців».

74 бійця захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні. Держава зробить все необхідне, щоб допомогти кожному з них", - зазначив Єрмак.
Україна повернула додому 107 захисників з російського полону

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Теги: Росія, Україна, війна
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