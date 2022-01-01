Травмувався під час ремонту будинку: на Волині до чоловіка викликали рятувальників. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:26
8-го листопада рятувальники 7 ДПРЧ міста Володимир допомогли знести чоловіка з 2-го поверху житлового будинку, який травмувався під час будівельних робіт у селі Зимне однойменної громади.
Про випадок БУГу повідомили працівники ДСНС.
Особовий склад за допомогою штурмової драбини та мотузки зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.
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Про випадок БУГу повідомили працівники ДСНС.
Особовий склад за допомогою штурмової драбини та мотузки зняли чоловіка з житлового будинку та передали працівникам швидкої допомоги.
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