Що кажуть аграрії про цьогорічний борщовий набір. ВІДЕО





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Цього сезону чимало аграріїв зосередилися на борщовому наборі. Керівник фермерського господарства Руслан Хомич саджав картоплю, буряки, моркву. Бульбу, яку зібрали дуже пізно, уже підсушують в засіках.



"Врожай не дуже великий, бо дуже багато пошкодженої картоплі. Морква і буряк не скажу, що шалений врожай, але він є. Буряк ще не продавали, була реалізація моркви, 3 тони продали моркви, а все решту поки що роздаємо, хлопці просять на передку", – говорить фермер.



На заваді стала погода – каже Руслан Хомич. "Все стоїть. Сьогодні вийшов комбайн і поламався, дощі сильно переривають. Дуже велика волога, от видно по буряках все заліплено", – додає чоловік.



Жителька села Кроватка Наталія Захарчук буряки та моркву уже зібрала. Каже: врожай цього року гірший, ніж торік.



"Щось погнило, щось поїло, то все, що лишилося. Я зазвичай сію 6 рядків, то мені вистачає на всю зиму прокормити дві корови. Біля нього треба ходити, а чоловік зараз на війні, самій тяжко", – каже господиня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через негоду врожай цього року збирають пізніше. Зосередились, зауважують, на борщовому наборі.Про це йдеться в сюжеті Суспільного.Цього сезону чимало аграріїв зосередилися на борщовому наборі. Керівник фермерського господарствасаджав картоплю, буряки, моркву. Бульбу, яку зібрали дуже пізно, уже підсушують в засіках."Врожай не дуже великий, бо дуже багато пошкодженої картоплі. Морква і буряк не скажу, що шалений врожай, але він є. Буряк ще не продавали, була реалізація моркви, 3 тони продали моркви, а все решту поки що роздаємо, хлопці просять на передку", – говорить фермер.На заваді стала погода – каже Руслан Хомич. "Все стоїть. Сьогодні вийшов комбайн і поламався, дощі сильно переривають. Дуже велика волога, от видно по буряках все заліплено", – додає чоловік.Жителька села Кроваткабуряки та моркву уже зібрала. Каже: врожай цього року гірший, ніж торік."Щось погнило, щось поїло, то все, що лишилося. Я зазвичай сію 6 рядків, то мені вистачає на всю зиму прокормити дві корови. Біля нього треба ходити, а чоловік зараз на війні, самій тяжко", – каже господиня.

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