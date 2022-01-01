Підприємців Луцька просять вимикати підсвідку вивісок. ФОТО





Муніципали



У Луцьку зменшили вуличне освітлення, в окремих селах громади воно вимкнене взагалі.



Кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути зменшена на 11 одиниць транспорту.

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