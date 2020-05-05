Стрілецькому батальйону з Волині, який воює на Півдні, потрібна допомога: оголосили збір коштів

Волинські воїни, які стоять на захисті українських кордонів, потребують нашої підтримки. Бійцям необхідний якісний, захищений та безпечний зв'язок на фронті, що є вкрай важливим для виконання завдань та координації дій. Рідні волинських захисників звертаються до усіх небайдужих допомогти у зборі коштів на покупку портативної зарядної станції та рацій для підрозділу ЗСУ, який б'ється з російськими окупантами на одному з південних напрямків.Про церозповіла дружина одного з бійців«Друзі, на Півдні нашої країни, де зараз гаряче не по сезону, воюють наші волиняни, зокрема мій чоловік. Прошу ваших молитов і підтримати мінімальним донатом 2 стрілецький батальйон 1 роту 3 взвод на придбання портативної зарядної станції та рацій, щоб бути завжди на зв’язку. Спасибі вам величезне! Разом переможемо!», - звертається Лариса до усіх небайдужих людей з надією на підтримку.Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за купівлею кожної життєво важливої речі для ЗСУ насправді стоять десятки людей. Усе тримається на довірі й бажанні допомагати.Щоб долучитися до покупки портативної зарядної станції та рацій для волинських бійців, ви можете надіслати кошти на вказаний рахунок.