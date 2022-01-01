Як на Волині тримає розгляд справи за позовом священника МП до батька загиблої бійчині. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
Ковельський міськрайонний суд 14 листопада продовжив розгляд справи, в якій священник української православної церкви Святослав Чижук позивається до батька загиблої на війні медикині Олени Созонюк, звинувачуючи його у побитті.
Підтримати Василя Созонюка із села Обенижі до будівлі суду прийшли односельчани, військові та бойові товариші його доньки, пише Суспільне.
Потерпілий та обвинувачений у справі – односельчанин. Зі слів Ольги Созонюк, сестри-близнючки загиблої військової медички, священник у неприязних стосунках з її родиною.
"З 2015 року, бо ми виступали за українську церкву. Зараз майже все село перейшло в українську церкву, 10-12 людей захотіли, ходять до нього моляться по хатах", – каже Ольга.
На засідання підтримати потерпілого у справі Святослава Чижука ніхто не прийшов. За версією слідства, Василь Созонюк 5 серпня наніс йому легкі тілесні ушкодження. Священник у суді сказав, що готовий піти на примирення, якщо протилежна сторона розкається.
"Обвинувачений повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей, тому що він нападає не лише на мене, а й на свідка. 25 стаття – це штраф. Я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися", – сказав священник, який позивається до батька загиблої бійчині.
Обвинувачений Василь Созонюк своєї вини не визнає. Раніше він розповів Суспільному: не бив, а штовхнув священника, бо той нібито сміявся зі смерті його доньки.
Наступне судове засідання у справі відбудеться 8 грудня. На цей день запланований допит свідків.
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Підтримати Василя Созонюка із села Обенижі до будівлі суду прийшли односельчани, військові та бойові товариші його доньки, пише Суспільне.
Потерпілий та обвинувачений у справі – односельчанин. Зі слів Ольги Созонюк, сестри-близнючки загиблої військової медички, священник у неприязних стосунках з її родиною.
"З 2015 року, бо ми виступали за українську церкву. Зараз майже все село перейшло в українську церкву, 10-12 людей захотіли, ходять до нього моляться по хатах", – каже Ольга.
На засідання підтримати потерпілого у справі Святослава Чижука ніхто не прийшов. За версією слідства, Василь Созонюк 5 серпня наніс йому легкі тілесні ушкодження. Священник у суді сказав, що готовий піти на примирення, якщо протилежна сторона розкається.
"Обвинувачений повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей, тому що він нападає не лише на мене, а й на свідка. 25 стаття – це штраф. Я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися", – сказав священник, який позивається до батька загиблої бійчині.
Обвинувачений Василь Созонюк своєї вини не визнає. Раніше він розповів Суспільному: не бив, а штовхнув священника, бо той нібито сміявся зі смерті його доньки.
Наступне судове засідання у справі відбудеться 8 грудня. На цей день запланований допит свідків.
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