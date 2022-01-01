Як на Волині тримає розгляд справи за позовом священника МП до батька загиблої бійчині. ФОТО. ВІДЕО

Святослав Чижук позивається до батька



Підтримати Василя Созонюка із села Обенижі до будівлі суду прийшли односельчани, військові та бойові товариші його доньки, пише



Потерпілий та обвинувачений у справі – односельчанин. Зі слів Ольги Созонюк, сестри-близнючки загиблої військової медички, священник у неприязних стосунках з її родиною.



"З 2015 року, бо ми виступали за українську церкву. Зараз майже все село перейшло в українську церкву, 10-12 людей захотіли, ходять до нього моляться по хатах", – каже Ольга.



На засідання підтримати потерпілого у справі Святослава Чижука ніхто не прийшов. За версією слідства, Василь Созонюк 5 серпня наніс йому легкі тілесні ушкодження. Священник у суді сказав, що готовий піти на примирення, якщо протилежна сторона розкається.



"Обвинувачений повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей, тому що він нападає не лише на мене, а й на свідка. 25 стаття – це штраф. Я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися", – сказав священник, який позивається до батька загиблої бійчині.



Обвинувачений Василь Созонюк своєї вини не визнає. Раніше він розповів Суспільному: не бив, а штовхнув священника, бо той нібито сміявся зі смерті його доньки.



Наступне судове засідання у справі відбудеться 8 грудня. На цей день запланований допит свідків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд 14 листопада продовжив розгляд справи , в якій священник української православної церквипозивається до батька загиблої на війні медикині Олени Созонюк , звинувачуючи його у побитті.Підтриматиіз села Обенижі до будівлі суду прийшли односельчани, військові та бойові товариші його доньки, пише Суспільне Потерпілий та обвинувачений у справі – односельчанин. Зі слів, сестри-близнючки загиблої військової медички, священник у неприязних стосунках з її родиною."З 2015 року, бо ми виступали за українську церкву. Зараз майже все село перейшло в українську церкву, 10-12 людей захотіли, ходять до нього моляться по хатах", – каже Ольга.На засідання підтримати потерпілого у справі Святослава Чижука ніхто не прийшов. За версією слідства, Василь Созонюк 5 серпня наніс йому легкі тілесні ушкодження. Священник у суді сказав, що готовий піти на примирення, якщо протилежна сторона розкається."Обвинувачений повинен визнати свою вину і пообіцяти, що не буде нападати на людей, тому що він нападає не лише на мене, а й на свідка. 25 стаття – це штраф. Я намагаюся взагалі з ним не спілкуватися", – сказав священник, який позивається до батька загиблої бійчині.Обвинувачений Василь Созонюк своєї вини не визнає. Раніше він розповів Суспільному: не бив, а штовхнув священника, бо той нібито сміявся зі смерті його доньки.Наступне судове засідання у справі відбудеться 8 грудня. На цей день запланований допит свідків.

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