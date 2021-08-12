На Волині зищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева

На Волині зищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева
На території Поромівської громади, що на Іваничівщині, виявили та ліквідували стихійне сміттєзвалище.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у дописі.

Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева, пише БУГ.


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Теги: Поромів, сміттєзвалище
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