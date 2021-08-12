На Волині зищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева





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«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у дописі.



Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева, пише





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Поромівської громади, що на Іваничівщині, виявили та ліквідували стихійне сміттєзвалище.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у дописі.Зі слів, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева, пише БУГ

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