На Волині зищили стихійне сміттєзвалище: там висадять дерева
Сьогодні, 04:42
На території Поромівської громади, що на Іваничівщині, виявили та ліквідували стихійне сміттєзвалище.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у дописі.
Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева, пише БУГ.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
«Так, на минулому тижні біля села Бортнів було ліквідовано несанкціоноване стихійне сміттєзвалище, його площа займала 0,25 га», – йдеться у дописі.
Зі слів Олега Савчука, голови територіальної громади, на цьому місці весною планують висадити дерева, пише БУГ.
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