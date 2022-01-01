СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян

СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян
Слідчі Служби безпеки зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада.

Про це повідомив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Справи відкриті за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

«Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи», - зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Як зазначив Василь Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких – участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази.

Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у: Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

У місті Ковель після 16 години 15 листопада стався рсоійський обстріл. Місто знеструмлене.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, обстріли, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
*обстрілу росіянами. Рагулі навчіться зрозуміло писати заголовки
Відповісти
Вибір редактора
«Відстоюємо своє». Історії волинських телевізійників, які служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Яка ситуація з електропостачанням у Ковелі
Сьогодні, 11:36
Авто знищили чи пошкодили під час війни: що робити
Сьогодні, 11:20
СБУ відкрила «кримінал» на Волині за фактом обстрілу росіян
Сьогодні, 11:06
У парку 900-річчя в Луцьку знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:39
Ракета, що вбила двох людей у Польщі, може бути російською Х-101, – польські ЗМІ
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка Повідомили про стан травмованого внаслідок вибухів у Луцьку чоловіка
24 жовтень, 15:12
У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень У Луцьку на ремонт будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару, виділили мільйон гривень
24 жовтень, 12:00
У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер У Ковелі відключення електроенергії ще буде сьогодні протягом дня, – мер
24 жовтень, 10:07
Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА Очільник Волині порадив жителям запастися водою та ліками. ЗВЕРНЕННЯ ПОГУЛЯЙКА
10 жовтень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині російська ракета вбила ще одну людину: жінка перебувала на цвинтарі
Сьогодні, 12:40
 0
На Волині гасили пожежі у житлових будинках. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині 14-річний мотоцикліст влетів у підводу: є постраждалі
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцькій громаді відновлюють дороги на десятках вулиць
Сьогодні, 11:50
 0
Яка ситуація з електропостачанням у Ковелі
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8