У Ковелі можливі можливі перебої з постачанням тепла і гарячої води





Про це Ігор Чайка.



"У зв’язку з аварійними/екстреними відключеннями електроенергії та тимчасовим знеструмленням деяких котелень ПТМ «Ковельтепло», можливі перебої з постачанням тепла та гарячої води", - йдеться в повідомленні.



«Ми все відновимо! Але треба час. І наш спокій та підтримка тим, хто безпосередньо усуває ці проблеми» - наголошує ковельський мер.

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