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Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцька Андрій Толстокоров

Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцька Андрій Толстокоров
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Андрій Толстокоров.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Толстокоров Андрій Сергійович, 21.09.1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 17.03.2022 року до складу військової частини на посаду командира 3-го розвідувального відділення 2-го розвідувального взводу розвідувальної роти.

Штаб-сержант Толстокоров Андрій загинув 15.11.2022 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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