Ракетний удар по Києву: є влучання в один із інфраструктурних об’єктів, – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.



Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення



Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 23 листопада під час масованої атаки Росія завдала ракетного удару по Києву.Про це повідомив мер столиці"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкненняНаразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію