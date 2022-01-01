Ракетний удар по Києву: є влучання в один із інфраструктурних об’єктів, – Кличко
Сьогодні, 14:21
Сьогодні, 23 листопада під час масованої атаки Росія завдала ракетного удару по Києву.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває", - йдеться в повідомленні.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що є іще кілька вибухів у різних районах столиці. Рятувальні служби та медики слідують на місця. У деяких районах Києва немає світла. Енергетики повідомляють про екстрені вимкнення
Наразі по всій Україні оголошено повітряну тривогу.
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