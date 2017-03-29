У Луцьку ввечері збили жінку на «зебрі»: її госпіталізували. ВІДЕО
Сьогодні, 13:20
У четвер, 1 грудня, близько 20 години на вулиці Ковельській у Луцьку легковик збив жінку на «зебрі».
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Водій легкового автомобіля наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Як стало відомо журналістам, за кермом авто перебував військовослужбовець Нацгвардії.
Потерпілу з травмами госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Нині розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюють всі обставити ДТП, призначили низку експертиз.
За попередніми даними, водій був тверезим. Слідство триває.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Водій легкового автомобіля наїхав на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Як стало відомо журналістам, за кермом авто перебував військовослужбовець Нацгвардії.
Потерпілу з травмами госпіталізували до Луцької міської клінічної лікарні.
Нині розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Встановлюють всі обставити ДТП, призначили низку експертиз.
За попередніми даними, водій був тверезим. Слідство триває.