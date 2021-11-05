Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО





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За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.



В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.



Більше інформації згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Жидичині під Луцьком сталася аварія.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.Більше інформації згодом.

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