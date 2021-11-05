Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО

Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО
У Жидичині під Луцьком сталася аварія.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини.

За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.

В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.

Більше інформації згодом.
Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО
Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО
Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, вантажівка
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