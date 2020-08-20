На очищення Стиря у Луцьку витратять понад 3,5 мільйона гривень

У Луцьку оголосили тендер на очищення річки Стир від наносів та мулу. На це планують витратити з міського бюджету 3 мільйони 600 тисяч гривень.Про це йдеться на сайті держзакупівель Рrozorro.А саме мова йде про очищення від наносів та мулу водойми у районі вулиць Гнідавська - Ковельська у Луцьку. Загалом це очищення уже друга черга.Для цих робіт будуть задіяні автомобілі-самоскиди з екскаваторами, бульдозери та трактори.Також там викорчують чагарники й дрібнолісся у торф'яних ґрунтах, зведуть греблі та насипи, облаштують дорожні насипи, встановлять труби для зовнішньої каналізації та зроблять службові містки.Тендер виграло товариство «Волиньбудтех», яке й має виконати роботи до 30 квітня 2023 року.