На Волині хірурги видалили з сечового міхура пацієнта 5-сантиметровий камінь





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Про успішно проведену операцію повідомила прес-служба Нововолинської лікарні. Зазначається, що пацієнт звернувся до медзакладу зі скаргами на часте сечовипускання та болі внизу живота. Після УЗД чоловікові поставили діагноз гіперплазія простати, а також виявили у сечовому міхурі камінь, розмірами 5 на 3 см.



«В операційній працювали лікарі-урологи Олег Шипелик та Іван Мочерняк. Шляхом оперативного втручання камінь видалено та чоловік повернеться до звичного способу життя», – йдеться у повідомленні.



У лікарні додають, що навіть невеличкий камінець розміром до 1 см може нашкодити здоров’ю. Тож у випадку подібних симптомів, які відчував цей пацієнт, рекомендують звернутись за медичною допомогою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській центральній міській лікарні хірурги видалили з сечового міхура пацієнта 5-сантиметровий камінь. За словами лікарів, навіть набагато менший камінь, розміром до 1 см, може спричинити суттєвий дискомфорт.Про це пише Zaxid.net Про успішно проведену операцію повідомила прес-служба Нововолинської лікарні. Зазначається, що пацієнт звернувся до медзакладу зі скаргами на часте сечовипускання та болі внизу живота. Після УЗД чоловікові поставили діагноз гіперплазія простати, а також виявили у сечовому міхурі камінь, розмірами 5 на 3 см.«В операційній працювали лікарі-урологита. Шляхом оперативного втручання камінь видалено та чоловік повернеться до звичного способу життя», – йдеться у повідомленні.У лікарні додають, що навіть невеличкий камінець розміром до 1 см може нашкодити здоров’ю. Тож у випадку подібних симптомів, які відчував цей пацієнт, рекомендують звернутись за медичною допомогою.

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