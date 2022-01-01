Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 грудня

У п'ятницю, 9 грудня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері очікується сніг.Про це свідчать дані Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до 0°.Народний прогноз погоди: 9 грудня відзначається Юр’їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юр’їв день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки — варто чекати на сильні заметілі та морози. За днем Єгорія визначали і майбутній урожай: “Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного — буде трава”.