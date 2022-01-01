У Луцьку вибухнула туристична газова плитка

У Луцьку вибухнула туристична газова плитка
В обласному центрі Волині в одному із будинків стався вибух. Вибухнула газова плитка.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС у Волинській області.

Випадок стався на проспекті Молоді. В будинку на 2-у поверсі за свідченнями людей пролунав вибух, рятувальники прибули на місце виклику.

Спеціальним інструментом рятувальники відчинили двері. В квартирі перебувала жінка 1930 р.н. Вогнеборці вжили заходів для ліквідаціі наслідків вибуху та недопущення пожежі, опитали пенсіонерку на предмет необхідності допомоги.

На щастя, жінка не травмувалась, допомоги не потребувала.
Пошкоджено майно, 2 вікна, двері та меблі. Горіння не відбувалось.
Ймовірна причина вибуху - порушення правил експлуатації газових приладів (туристичну газову плиту поставили на поверхню електричної плити).

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Теги: Луцьк, вибух
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