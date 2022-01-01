Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня

У суботу, 10 грудня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.Про це свідчать дані Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недуг і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами — на м’яку зиму. У цей час у лосів відпадають старі роги. А риба залягає у зимувальні ями, на дно.