Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 9 грудня
У суботу, 10 грудня, у Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.

Про це свідчать дані Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +1°.

Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять святого Романа, який мав дар зцілення тілесних недуг і жив у затворі. Єдиним вказівником погоди для наших пращурів був заєць. Якщо шкіра зайця була вкрита плямами — на м’яку зиму. У цей час у лосів відпадають старі роги. А риба залягає у зимувальні ями, на дно.

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Теги: погода, Луцьк
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