Волинський лікар зустрівся із Пампою Римським

Волинський лікар зустрівся із Пампою Римським
Колишній очільник Ковельського МТМО Олег Самчук побував на зустрічі з Папою Римським.

Про це повідомляє Район.ін.юа.

Зазначається, що Олег Самчук, як генеральний директор територіального медичного об'єднання, разом з міським головою Львова Андрієм Садовим зустрілися з Понтифіком у Ватикані. Розповіли йому про Національний реабілітаційний центр «Незламні», де рятують, протезують та реабілітують людей в Україні.

Після кількахвилинного спілкування Папа Римський сказав, що благословляє лікарів, які щодня боряться за життя українців, та повністю підтримує наш проєкт «Незламні» і всі починання лікарні.

«На знак підтримки Франциск навіть одягнув браслет, який ми даруємо нашим амбасадорам. Українська делегація зі свого боку передала йому дерев’яний хрест, «поранений» уламком російської ракети. Шматок металу незадовго до того наші лікарі дістали із 13-річної дівчинки – нашої пацієнтки. Підтримка Папи Римського – важлива! Щасливий, що він з Незламними!», – написав Олег Самчук.

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Теги: Олег Самчук, Папа Римський
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