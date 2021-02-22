Переводила чере дорогу або витирала одяг: у Луцьку злодійка крала в перехожих ювелірку

Оперативники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області затримали особу, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька та області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка входила в довіру до громадян, переважно пенсіонерів, представлялась працівником соціальної сфери, або ж комунального господарства та скоювала крадіжки.Крім того, посеред вулиці пропонувала свою допомогу літнім людям: поправляла одяг, переводила через дорогу, витирала обличчя та одяг. Під час таких дій таємно крала ювелірні вироби – сережки чи ланцюжки.Якщо ви потерпіли від рук особи, зображеної на фото, просимо вас звернутися до поліції за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)76-90-685 або 102.