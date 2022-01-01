Пентагон не вважає загрози в «раптовій перевірці білоруської армії»
Сьогодні, 09:30
Міноборони США не бачить загроз для транскордонної безпеки з боку Білорусі, яка оголосила проведення незапланованих навчань власної армії неподалік українського кордону.
Про це сказав у вівторок під час брифінгу речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку Білорусі»,- зауважив генерал на прохання прокоментувати позицію США щодо дій армії РБ.
Він підкреслив, що Сполучені Штати надалі уважно відстежують ситуацію в регіоні, у тому числі (військову - ред.) активність Білорусі.
Нагадаємо, що білоруський режим у вівторок, 13 грудня, оголосив проведення раптової перевірки своєї армії. При цьому в мінську заявили, що планують проведення маршу на великі відстані, тренування військ на незнайомих ділянках місцевості, а також відпрацювання завдань щодо захоплення різних об'єктів.
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Про це сказав у вівторок під час брифінгу речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.
«За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку Білорусі»,- зауважив генерал на прохання прокоментувати позицію США щодо дій армії РБ.
Він підкреслив, що Сполучені Штати надалі уважно відстежують ситуацію в регіоні, у тому числі (військову - ред.) активність Білорусі.
Нагадаємо, що білоруський режим у вівторок, 13 грудня, оголосив проведення раптової перевірки своєї армії. При цьому в мінську заявили, що планують проведення маршу на великі відстані, тренування військ на незнайомих ділянках місцевості, а також відпрацювання завдань щодо захоплення різних об'єктів.
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