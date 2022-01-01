Пентагон не вважає загрози в «раптовій перевірці білоруської армії»





Про це сказав у вівторок під час брифінгу речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент



«За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку Білорусі»,- зауважив генерал на прохання прокоментувати позицію США щодо дій армії РБ.



Він підкреслив, що Сполучені Штати надалі уважно відстежують ситуацію в регіоні, у тому числі (військову - ред.) активність Білорусі.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міноборони США не бачить загроз для транскордонної безпеки з боку Білорусі, яка оголосила проведення незапланованих навчань власної армії неподалік українського кордону.Про це сказав у вівторок під час брифінгу речник оборонного відомства США генерал, передає власний кореспондент Укрінформу «За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку Білорусі»,- зауважив генерал на прохання прокоментувати позицію США щодо дій армії РБ.Він підкреслив, що Сполучені Штати надалі уважно відстежують ситуацію в регіоні, у тому числі (військову - ред.) активність Білорусі.Нагадаємо, що білоруський режим у вівторок, 13 грудня, оголосив проведення раптової перевірки своєї армії . При цьому в мінську заявили, що планують проведення маршу на великі відстані, тренування військ на незнайомих ділянках місцевості, а також відпрацювання завдань щодо захоплення різних об'єктів.

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