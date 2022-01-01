Вперше за два роки на Волині зафіксували два випадки захворювання кашлюком





Про це



Дитина та мама з Камінь-Каширського району були госпіталізовані у Волинську обласну інфекційну лікарню. У немовляти важкий перебіг хвороби.



Довідково. Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюку є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато інфікованих дітей страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.



Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.



Працівниками Камінь-Каширського відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ» проведено комплекс протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення кашлюку далі. Проведена роз’яснювальна робота про недугу та важливість вакцинації, як найефективнішого методу профілактики. Організовано медичне спостереження. Серед контактних 8 дітей, котрі не вакциновані від кашлюку.



Виникненню та поширенню даного захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. В області на сьогодні залишаються незахищеними понад 15 тисяч маленьких волинян. Така ситуація вкрай епідеміологічно небезпечна.



У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча. І то, якщо після останнього щеплення минуло 3 і більше років.



Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики цієї хвороби і ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюку входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі.



Схема щеплення:



перша доза — 2 місяці



друга доза — 4 місяці



третя доза — 6 місяців



четверта доза — 18 місяців.



Для вакцинації проти кашлюку можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.



Для того, щоб вберегти вашу дитину від кашлюку, вона повинна отримати рекомендований курс щеплень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше за два роки в області зареєстрували 2 випадки захворювання на кашлюк у одномісячної дитини та її мами.Про це інформує Волинський центр контролю та профілактики хвороб.Дитина та мама з Камінь-Каширського району були госпіталізовані у Волинську обласну інфекційну лікарню. У немовляти важкий перебіг хвороби.Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів. Найбільш характерною ознакою кашлюку є затяжний кашель. Хвороба легко поширюється від людини до людини, головним чином повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато інфікованих дітей страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. У немовлят кашлюк може проявлятися апное (тимчасовим припиненням дихальних рухів), тому для новонароджених дітей особливо важливо перебувати у щепленому середовищі.Симптоми, зазвичай, з’являються через 7–10 днів після інфікування: помірний жар, нежить, кашель, який, як правило, переходить у судомний кашель.Працівниками Камінь-Каширського відділу ДУ «Волинський ОЦКПХ» проведено комплекс протиепідемічних заходів щодо запобігання поширення кашлюку далі. Проведена роз’яснювальна робота про недугу та важливість вакцинації, як найефективнішого методу профілактики. Організовано медичне спостереження. Серед контактних 8 дітей, котрі не вакциновані від кашлюку.Виникненню та поширенню даного захворювання сприяє збільшення кількості неімунних осіб та в свою чергу зниження колективного імунітету. В області на сьогодні залишаються незахищеними понад 15 тисяч маленьких волинян. Така ситуація вкрай епідеміологічно небезпечна.У прищеплених дітей ризик захворіти у 4-6 разів нижча. І то, якщо після останнього щеплення минуло 3 і більше років.Тож, одним з найбільш ефективних методів профілактики цієї хвороби і ускладнень є вакцинація. Щеплення проти кашлюку входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі.перша доза — 2 місяцідруга доза — 4 місяцітретя доза — 6 місяцівчетверта доза — 18 місяців.Для вакцинації проти кашлюку можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (АаКДП), так і з цільноклітинним (АКДП) кашлюковим компонентом. Обидва типи вакцин формують у щеплених дітей стійкий імунітет проти кашлюку, дифтерії та правця.Для того, щоб вберегти вашу дитину від кашлюку, вона повинна отримати рекомендований курс щеплень.

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