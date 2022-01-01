Юнак із Волині допоміг мільйонам українців оговтатися від війни

Михайло Регешук — волонтер із Волині, який 4 роки тому вирішив присвятити своє життя іншим.



Як допомагає хлопець та навіщо малює на старому одязі,



Понад 4 роки тому Михайло присвятив своє життя іншим. 19-річний юнак допомагає мільйонам українців оговтатися від війни.



«Привіт, мене звати Михайло, я з міста Нововолинська, що на Волині. Мені 19 років і в мене доволі великий досвід волонтерства», — розповідає Михайло Регешук.



Зі шкільної лави хлопчина пішов у волонтери. Тоді з товаришами раз на тиждень допомагав безпритульним тваринам. Однак лютий 2022-го змінив усі цифри в графіках на 24/7.



«Ми волонтерили як в колцентрах для допомоги переселенцям, так і на вокзалі, де координували гуманітарну допомогу на Харківщину. Разом зі студентами ми закрили ціль в два мільйони коробок», — каже Михайло.



Разом із молодіжним центром вони відкрили 44 волонтерські пункти у Тернополі. А ще Михайло розфарбовує старий одяг і продає його у соцмережах. На виручені гроші волонтери купують їжу для благодійних їдалень.



У майбутньому юнак планує купити велику будівлю у рідному місті і створити там молодіжний центр зі скейтпарком, офісами і коворкінгом.



«Я волонтерю заради спільної цілі, бо лише разом всією країною ми можемо рухати її вперед», — резюмує волонтер.





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