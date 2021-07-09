Волинські синптики розповіли, яка буде погода на Новий рік





Про це журналістам телеканалу



Так, за прогнозом волинських синоптиків 27-30 грудня температура повітря сягатиме +5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потепліє ще більше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погода на Новий рік на Волині буде теплою, подекуди навіть дощитиме.Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили в регіональному гідрометеоцентрі.Так, за прогнозом волинських синоптиків 27-30 грудня температура повітря сягатиме +5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потепліє ще більше.

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