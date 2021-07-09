Волинські синптики розповіли, яка буде погода на Новий рік

Волинські синптики розповіли, яка буде погода на Новий рік
Погода на Новий рік на Волині буде теплою, подекуди навіть дощитиме.

Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили в регіональному гідрометеоцентрі.

Так, за прогнозом волинських синоптиків 27-30 грудня температура повітря сягатиме +5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потепліє ще більше.


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Теги: Волинь, погода, прогноз
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