Волинські синптики розповіли, яка буде погода на Новий рік
Сьогодні, 06:31
Погода на Новий рік на Волині буде теплою, подекуди навіть дощитиме.
Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили в регіональному гідрометеоцентрі.
Так, за прогнозом волинських синоптиків 27-30 грудня температура повітря сягатиме +5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потепліє ще більше.
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Про це журналістам телеканалу «Конкурент TV» повідомили в регіональному гідрометеоцентрі.
Так, за прогнозом волинських синоптиків 27-30 грудня температура повітря сягатиме +5 градусів тепла і вище. А на новий рік на Волині потепліє ще більше.
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