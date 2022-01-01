ЗСУ випробовують жінчу військову форму

ЗСУ випробовують жінчу військову форму
Перші партії жіночої військової форми і білизни надійшли до декількох бригад ЗСУ на тестування.

Про це повідомляє ВВС в Україні, посилаючись на очільника міністерства оборони Олексія Резнікова.

За його словами, міноборони і волонтери відшили два варіанти костюма та спідньої білизни для військовослужбовиць, які дослідять під час експериментального носіння у військових частинах. Також жінки-військові випробують на практиці польовий костюм різного розміру.

У відомстві наголосили, що після тестування форми і отримання зауважень та побажань, виробник доопрацює екземпляри, а до наказу міноборони про правила носіння військової форми внесуть зміни.

Резніков уточнив, що міністерство також планує впровадити для військовослужбовиць окремий тип черевиків з високими берцями і спеціальні бронежилети з урахуванням антропологічних властивостей. Його також розробили українські виробники.

Також планують забезпечувати спеціальною формою вагітних військовослужбовиць.

Авторка проєкту Arm Women Now Ірина Николюк демонструє, як чоловічі штани зазвичай сидять на жіночій фігурі (ліворуч), і демонструє нову форму за жіночими лекалами

У ЗСУ станом на кінець 2022 року служать 41 тисяча жінок, ще близько 19 тисяч - є цивільними працівницями для потреб армії.

Безпосередньо у бойових діях бере участь близько 5 тисяч жінок, повідомили в міноборони.

У лавах ЗСУ - 9% жінок. Кількість військовослужбовиць в арміях країн-членів НАТО коливається від 0,3% до 20%. У США, наприклад, 17%, у Великій Британії - 11%, в Польщі - 7%.

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Теги: Україна, ЗСУ
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