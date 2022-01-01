Зеленський присвоїв звання Героя України волинянину Віталію Пархомуку. ФОТО

Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно)старшому солдату - Віталію Пархомуку, жителю смт Заболоття Ковельського району.



Про це



Орден "Золота Зірка" вручили рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука.



8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь.



У результаті бою з переважальними силами противника



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам’ять!





Довідково:



Орден "Золота Зірка" - нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" - вищою відзнакою країни - за здійснений нею видатний геройський вчинок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українисвоїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно)старшому солдату -, жителю смт Заболоття Ковельського району.Про це інформують в ОП.Орден "Золота Зірка" вручили рідним загиблого Героя України механіка-водія танкового взводу старшого солдата Віталія Пархомука.8 березня, під час контрнаступу на сили окупантів із населеного пункту Наливайківка його танк знищив «Урал» та броньовану техніку противника. Унаслідок потрапляння у засідку ворога екіпаж танка зазнав вогню у відповідь.У результаті бою з переважальними силами противника старший солдат Віталій Пархомук загинув. Орден "Золота Зірка" - нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" - вищою відзнакою країни - за здійснений нею видатний геройський вчинок.

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