Колишній гравець «Волині» став тренром клубу з УПЛ

Колишній гравець «Волині» став тренром клубу з УПЛ
Футбольний клуб "Інгулець" матиме нового головного тренера. Коучем клубу стане Сергій Ковалець.

Про це повідомляють на сайті клубу.

В минулому Сергій Ковалець тренував такі команди, як «Металіст», «Львів», «Олександрія», «Металург» (З), «Оболонь», «Полісся» та «Чорноморець». З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України.

В тренерському штабі також лишаються працювати колишні "волиняни"Младен Бартулович та Богдан Шуст, а також Владислав Лупашко.

Як відомо, у сезоні 2003-2004 Сергій Ковалець був півзахисником луцької "Волині". За "хрестоносців" Ковалець зіграв 8 матчів та забив один гол.

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Теги: футбол, Волинь, Інгулець, тренер, Сергій Ковалець
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