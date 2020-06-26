Колишній гравець «Волині» став тренром клубу з УПЛ

Сергій Ковалець.



Про це повідомляють на сайті клубу.



В минулому Сергій Ковалець тренував такі команди, як «Металіст», «Львів», «Олександрія», «Металург» (З), «Оболонь», «Полісся» та «Чорноморець». З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України.



В тренерському штабі також лишаються працювати колишні "волиняни"Младен Бартулович та Богдан Шуст, а також Владислав Лупашко.



Як відомо, у сезоні 2003-2004 Сергій Ковалець був півзахисником луцької "Волині". За "хрестоносців" Ковалець зіграв 8 матчів та забив один гол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Футбольний клуб "Інгулець" матиме нового головного тренера. Коучем клубу станеПро це повідомляють на сайті клубу.В минулому Сергій Ковалець тренував такі команди, як «Металіст», «Львів», «Олександрія», «Металург» (З), «Оболонь», «Полісся» та «Чорноморець». З 2012 по 2015 рік очолював молодіжну збірну України.В тренерському штабі також лишаються працювати колишні "волиняни"та, а такожЯк відомо, у сезоні 2003-2004 Сергій Ковалець був півзахисником луцької "Волині". За "хрестоносців" Ковалець зіграв 8 матчів та забив один гол.

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