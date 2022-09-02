У новорічну ніч в Макіївці знищили 700 окупантів





Як



Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48).



"В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів", – йдеться у повідомленні.



Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В новорічну ніч в Донецькій області було знищено близько 400 російських окупантів, ще близько 300 - поранено.Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram, удару було завдано по скупченню мобілізованих в тимчасово окупованій Макіївці.Зазначається, що мобілізованих росіян розташували у будівлі профтехучилища №19 (вулиця Кремлівська, 48)."В результаті "необережного поводження з нагрівальними приладами", нехтуванням заходів безпеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів", – йдеться у повідомленні.Крім цього, ще близько 300 окупантів отримали поранення різного ступеню важкості, зазначають в Страткомі.

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