На Волині графіки погодинного відключення світла до 16.00 не застосовуватимуться





Про це



2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.



"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.



Ознайомитись із графіками можна за посиланням

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Графіки погодинного відключення електричної енергії на 2 січня не застосовуються до 16:00.Про це повідомили у "Волиньобленерго".2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00."З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.

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