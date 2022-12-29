На Волині графіки погодинного відключення світла до 16.00 не застосовуватимуться
Сьогодні, 13:24
Графіки погодинного відключення електричної енергії на 2 січня не застосовуються до 16:00.
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.
"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у "Волиньобленерго".
2 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 16:00.
"З 16:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно з графіками погодинного відключення на сайті «Волиньобленерго»", - йдеться в повідомленні.
Ознайомитись із графіками можна за посиланням
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україну повернуться морози до -15°
Сьогодні, 13:30
На Волині графіки погодинного відключення світла до 16.00 не застосовуватимуться
Сьогодні, 13:24
Медіа