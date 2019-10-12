На Волині 60-річний чоловік викрав велосипед та точильний станок

Учора, 1 січня, близько обіду до поліцейських звернувся житель Любомля та повідомив, що із підсобного приміщення домогосподарства зник його велосипед та електричний точильний станок.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На місце невідкладно виїхали поліцейські. Оперативники спільно із дільничними провели оперативно-пошукові заходи та встановили причетного до скоєння крадіжки. Ним виявився 60-річний житель Любомля. Велосипед та інструмент вилучили. Після проведення необхідних слідчих дій усі речі повернуть законному власнику.За цим актом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За скоєне чоловіку загрожує покарання від п'яти до восьми років позбавлення.