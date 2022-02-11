У Луцьку через витоки на тепломережах деякі будинки залишилися без тепла та гарячої води

У Луцьку через витоки на тепломережах деякі будинки залишилися без тепла та гарячої води
У Луцьку через витоки на теплових мережах сьогодні припинили постачання тепла та гарячої води для декількох будинків.

Про це повідомляє «Луцьктепло».

Так, через витік на тепловій мережі подачу опалення припинили до житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 13а. Роботи з ліквідації витоку будуть проводитися завтра, 3 січня. Після завершення робіт подачу тепла відновлять.

А через витік на мережах постачання гарячої води зупинили роботу центрального теплового пункту, у зв’язку з чим подачу гарячої води тимчасово припинили до житлових будинків на вул. Гордіюк, 37, 39, 41, 43, 45, 47; вул. Кравчука, 2, 4, 8, 10, 12; просп. Соборності, 4. Роботи з ліквідації витоку та відновлення постачання гарячої води заплановані на завтра, 3 січня.

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Теги: тепло, гаряча вода, Луцьктепло
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