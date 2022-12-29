Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ





Про це



Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.



4 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.



З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.



Сайт «Волиньобленерго» тимчасово недоступний у зв‘язку із проведенням регламентних робіт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 4 січня у Волинській області.Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".4 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.Сайт «Волиньобленерго» тимчасово недоступний у зв‘язку із проведенням регламентних робіт.

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