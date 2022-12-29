Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ

Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 4 січня у Волинській області.

Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".

Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.

4 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.

З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.

Сайт «Волиньобленерго» тимчасово недоступний у зв‘язку із проведенням регламентних робіт.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, світло
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
Сили оборони вбили та поранили 260 окупантів на Запоріжжі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО На Волині графіки погодинного відключення світла до 00.00 не застосовуватимуться. ОНОВЛЕНО
02 січень, 13:24
Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ Де у Луцьку та на Волині не буде світла завтра, 30 грудня. ГРАФІКИ
29 грудень, 2022, 21:16
Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині сьогодні, 29 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
29 грудень, 2022, 08:39
Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ Де на Волині завтра, 28 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
27 грудень, 2022, 22:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
 0
Що відомо про стан рятувальників та двох хлопчиків, яких вони дістали з-під криги на Волині
Сьогодні, 09:13
 0
Курс валют у Луцьку 4 січня
Сьогодні, 09:00
 0
Сили оборони вбили та поранили 260 окупантів на Запоріжжі. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
 0
Колишній гравець «Волині» завершив кар’єру
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8