Де на Волині не буде світла 4 січня. ГРАФІКИ
Сьогодні, 09:24
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 4 січня у Волинській області.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
4 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.
Сайт «Волиньобленерго» тимчасово недоступний у зв‘язку із проведенням регламентних робіт.
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Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
4 січня НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області до 08:00.
З 08:00 просимо орієнтуватись на час відключення згідно графіків погодинного відключення.
Сайт «Волиньобленерго» тимчасово недоступний у зв‘язку із проведенням регламентних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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