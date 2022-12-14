На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку

На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода, яка мала смертельні наслідки.

Трагедія сталася 5-го січня, близько 18:20, біля колишнього заводу СТО, - пише БУГ.

На пішохідному переході водій буса марки «Фольксваген Крафтер» здійснив наїзд на жінку.

Медики швидкої допомоги констатували смерть жінки 1979 року народження.

Очевидці повідомляють, що жінка на момент події переходила дорогу разом зі своєю донькою.

На місці працюють медики та поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Нововолинськ, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Мені складно уявити «деокупацію» у головах людей, – журналістка з Донеччини, яка тепер живе у Луцьку
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку
Сьогодні, 20:11
Погода у Луцьку на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
Волинських братів-комуністів Кононовичів відпустили з СІЗО під домашній арешт
Сьогодні, 19:10
Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі
Сьогодні, 19:02
Українські захисники збили російський винищувач та гелікоптер. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:36
Схожі новини
На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО На Волині на кризі загинула дитина, ще двох врятували. ФОТО. ОНОВЛЕНО
03 січень, 15:38
На Харківщині помер військовий з Волині На Харківщині помер військовий з Волині
14 грудень, 2022, 20:24
На війні з Росією загинув волинянин Володимир Губерук На війні з Росією загинув волинянин Володимир Губерук
28 листопад, 2022, 22:09
Захищаючи Україну загинув 27-річний волинянин Захищаючи Україну загинув 27-річний волинянин
31 серпень, 2022, 22:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку
Сьогодні, 20:11
 0
Погода у Луцьку на завтра, 6 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинських братів-комуністів Кононовичів відпустили з СІЗО під домашній арешт
Сьогодні, 19:10
 0
Родина – у важкому стані: наслідки аварії в Луцькому районі
Сьогодні, 19:02
 0
Українські захисники збили російський винищувач та гелікоптер. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:36
 0
Медіа
відео
1/8