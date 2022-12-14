На Волині на пішохідному переході на смерть збили жінку





Трагедія сталася 5-го січня, близько 18:20, біля колишнього заводу СТО, - пише



На пішохідному переході водій буса марки «Фольксваген Крафтер» здійснив наїзд на жінку.



Медики швидкої допомоги констатували смерть жінки 1979 року народження.



Очевидці повідомляють, що жінка на момент події переходила дорогу разом зі своєю донькою.



На місці працюють медики та поліція.

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