Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Небосьом
Сьогодні, 14:49
Завтра, 21 січня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Небосьом.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Небосьом
Сьогодні, 14:49
На Волині медики врятували життя людині після зупинки серця
Сьогодні, 14:35
Стало відомо, коли відбудеться прощання із загиблим в авіакатастрофі керівництвом МВС
Сьогодні, 14:22
Чи можливе об’єднання УПЦ та ПЦУ: що думають настоятелі луцьких храмів про майбутнє УПЦ
Сьогодні, 14:10
Зеленський на «Рамштайні»: «Сотні дякую – це не сотні танків»
Сьогодні, 13:55
Медіа