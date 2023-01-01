Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Ігорем Небосьом





Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Лучанин Небось Ігор Євгенійович (21.09.1985 року народження) загинув 15 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі м. Бахмут Донецької області.



Відспівування військовослужбовця відбудеться у Кафедральному соборі Святої Трійці об 11 годині.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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