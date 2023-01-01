Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 січня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.



За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°..

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 26 січня, хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.За даними Sinoptik, протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до 0°..

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію