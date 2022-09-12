У Луцьку провели унікальну операцію з дефекту щоки. ФОТО





Про це



У відділення звернувся чоловік 56 років з приводу дефекту лівої щоки.



"З анамнезу стало відомо, що в хворого видалили новоутворення з подальшою променевою терапією щоки. Після видалення некротичних тканин дефект щоки був у розмірах 8 на 15 сантиметрів. В рані була оголена кістка нижньої щелепи та частковий остеонекроз верхньої щелепи. Слизова язика і верхньої щелепи теж були в рані", - повідомив завідувач відділення, лікар-комбустіолог вищої категорії Роман Трач.



Провели операцію із закриття дефекту щоки.



«Викроіли» двохязиковий клапоть лобної і тім‘яної частини голови на осьовій артерії. Шляхом складання цих клаптів сформовано ліву щоку. Операція пройшла успішно. Клапті прижилися. Функція щоки відновлена. Їжа не виливається назовні через щоку, слина не тече через щоку. У хворого сформувалась адекватна мова. Зняли шви. Пацієнт виписаний додому», - зазначають лікарі.



Микола розповів, що звернувся до лікарів, бо не жив, а мучився.



"Щока майже вся вигнила. Прийшов сюди. Взявся за мене Роман Ярославович, прооперував. Операція тривала довго - 4 години. І лікарі, і медсестри файно ставилися, допомагали у всьому. Вже заживає. Я дуже задоволений", - говорить чоловік.



"Унікальність операції в тому, що потрібно було сформувати клапоть, яким зробили вистелку слизової всередині рота. Тому що, слина має у своєму складі ферменти, які агресивні до пересаджених тканин. Провели ендоскопічну візуалізацію результату операції: клапоть добре адаптувався, - підсумував Роман Трач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в опіковому відділенні, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці Клінічної лікарні хірурги виконали унікальну операцію.Про це повідомили на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.У відділення звернувся чоловік 56 років з приводу дефекту лівої щоки."З анамнезу стало відомо, що в хворого видалили новоутворення з подальшою променевою терапією щоки. Після видалення некротичних тканин дефект щоки був у розмірах 8 на 15 сантиметрів. В рані була оголена кістка нижньої щелепи та частковий остеонекроз верхньої щелепи. Слизова язика і верхньої щелепи теж були в рані", - повідомив завідувач відділення, лікар-комбустіолог вищої категоріїПровели операцію із закриття дефекту щоки.«Викроіли» двохязиковий клапоть лобної і тім‘яної частини голови на осьовій артерії. Шляхом складання цих клаптів сформовано ліву щоку. Операція пройшла успішно. Клапті прижилися. Функція щоки відновлена. Їжа не виливається назовні через щоку, слина не тече через щоку. У хворого сформувалась адекватна мова. Зняли шви. Пацієнт виписаний додому», - зазначають лікарі.Микола розповів, що звернувся до лікарів, бо не жив, а мучився."Щока майже вся вигнила. Прийшов сюди. Взявся за мене Роман Ярославович, прооперував. Операція тривала довго - 4 години. І лікарі, і медсестри файно ставилися, допомагали у всьому. Вже заживає. Я дуже задоволений", - говорить чоловік."Унікальність операції в тому, що потрібно було сформувати клапоть, яким зробили вистелку слизової всередині рота. Тому що, слина має у своєму складі ферменти, які агресивні до пересаджених тканин. Провели ендоскопічну візуалізацію результату операції: клапоть добре адаптувався, - підсумував Роман Трач.

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