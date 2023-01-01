«На щиті» додому повернулися троє загиблих Героїв з Волині

«На щиті» додому повернулися троє загиблих Героїв з Волині
31 січня «На щиті» додому востаннє повернулись волиняни, які загинули за Україну: Руслан Тіщенко, Володимир Фірчук, Віталій Палій.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Лучанин Руслан Тіщенко, 1976 року народження, до лав Збройних сил України був призваний у листопаді 2022 року на посаду головного сержанта стрілецького взводу. Загинув сержант 22 січня 2023 року на Донеччині.

Володимир Фірчук, 1994 року народження з Дубища, Рожищенської громади, військову службу проходив на посаді
оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув 27 січня 2023 року на Донеччині.

Горохівчанин Віталій Палій, 1984 року народження, до українського війська був призваний у перші дні повномасштабної війни, службу проходив у гірсько-штурмовій бригаді. Загинув 28 січня 2023 року на Донеччині.

Вічна пам’ять, честь і шана Героям!

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Теги: На щиті, загиблі Герої, Волинь
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