«На щиті» додому повернулися троє загиблих Героїв з Волині
Сьогодні, 13:54
31 січня «На щиті» додому востаннє повернулись волиняни, які загинули за Україну: Руслан Тіщенко, Володимир Фірчук, Віталій Палій.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Лучанин Руслан Тіщенко, 1976 року народження, до лав Збройних сил України був призваний у листопаді 2022 року на посаду головного сержанта стрілецького взводу. Загинув сержант 22 січня 2023 року на Донеччині.
Володимир Фірчук, 1994 року народження з Дубища, Рожищенської громади, військову службу проходив на посаді
оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув 27 січня 2023 року на Донеччині.
Горохівчанин Віталій Палій, 1984 року народження, до українського війська був призваний у перші дні повномасштабної війни, службу проходив у гірсько-штурмовій бригаді. Загинув 28 січня 2023 року на Донеччині.
Вічна пам’ять, честь і шана Героям!
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Лучанин Руслан Тіщенко, 1976 року народження, до лав Збройних сил України був призваний у листопаді 2022 року на посаду головного сержанта стрілецького взводу. Загинув сержант 22 січня 2023 року на Донеччині.
Володимир Фірчук, 1994 року народження з Дубища, Рожищенської громади, військову службу проходив на посаді
оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув 27 січня 2023 року на Донеччині.
Горохівчанин Віталій Палій, 1984 року народження, до українського війська був призваний у перші дні повномасштабної війни, службу проходив у гірсько-штурмовій бригаді. Загинув 28 січня 2023 року на Донеччині.
Вічна пам’ять, честь і шана Героям!
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