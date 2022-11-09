У Луцьку розшкують 45-річну жінку, яка не повернулася додому
Сьогодні, 15:30
Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Гончарук Інну Олександрівну, 25 грудня 1977 року народження, жительку Луцька.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка у четвер, 26 січня 2023 року, близько 6 години вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку. Додому не повернулась, де перебуває нині невідомо.
Її прикмети: на вигляд 45 років, зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, середньої довжини, очі зелено-сірі.
Була одягнена: у пальто молочного кольору, довгі чорні чоботи.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, просять зателефонувати за номерами: (0332) 24-22-95, 050-232-82-42, 066-540-36-92 або 102.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Жінка у четвер, 26 січня 2023 року, близько 6 години вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку. Додому не повернулась, де перебуває нині невідомо.
Її прикмети: на вигляд 45 років, зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, середньої довжини, очі зелено-сірі.
Була одягнена: у пальто молочного кольору, довгі чорні чоботи.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, просять зателефонувати за номерами: (0332) 24-22-95, 050-232-82-42, 066-540-36-92 або 102.
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