У Луцьку розшкують 45-річну жінку, яка не повернулася додому

Гончарук Інну Олександрівну, 25 грудня 1977 року народження, жительку Луцька.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка у четвер, 26 січня 2023 року, близько 6 години вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку. Додому не повернулась, де перебуває нині невідомо.



Її прикмети: на вигляд 45 років, зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, середньої довжини, очі зелено-сірі.



Була одягнена: у пальто молочного кольору, довгі чорні чоботи.



Громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, просять зателефонувати за номерами: (0332) 24-22-95, 050-232-82-42, 066-540-36-92 або 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 25 грудня 1977 року народження, жительку Луцька.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка у четвер, 26 січня 2023 року, близько 6 години вийшла з дому та пішла у невідомому напрямку. Додому не повернулась, де перебуває нині невідомо.на вигляд 45 років, зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, середньої довжини, очі зелено-сірі.у пальто молочного кольору, довгі чорні чоботи.Громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану, просять зателефонувати за номерами: (0332) 24-22-95, 050-232-82-42, 066-540-36-92 або 102.

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