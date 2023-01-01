Зенітники тероборони Волині вчаться знищувати повітряні наземні цілі. ФОТО
02 лютий, 22:57
Бійці-зенітники Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника.
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Відповідні підрозділи регулярно проводять бойові стрільби та злагодження.
"Тож, лютий враже, навіть не сумнівайся – на тебе чекає надгарячий прийом з гарантованим врученням путівок до пекла", - повідомляють тероборонівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
Відповідні підрозділи регулярно проводять бойові стрільби та злагодження.
"Тож, лютий враже, навіть не сумнівайся – на тебе чекає надгарячий прийом з гарантованим врученням путівок до пекла", - повідомляють тероборонівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
3 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 2 лютого
02 лютий, 23:34
Зенітники тероборони Волині вчаться знищувати повітряні наземні цілі. ФОТО
02 лютий, 22:57
Епіфаній «підвищив» керівника єпархії на Волині
02 лютий, 22:13
Де і коли на Волині відключатимуть світло 3 лютого
02 лютий, 21:44
Медіа