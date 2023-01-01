Зенітники тероборони Волині вчаться знищувати повітряні наземні цілі. ФОТО

Зенітники тероборони Волині вчаться знищувати повітряні наземні цілі. ФОТО
Бійці-зенітники Волинської бригади тероборони продовжують відшліфовувати майстерність віртуозного знищення повітряних та наземних цілей противника.

Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.

Відповідні підрозділи регулярно проводять бойові стрільби та злагодження.

"Тож, лютий враже, навіть не сумнівайся – на тебе чекає надгарячий прийом з гарантованим врученням путівок до пекла", - повідомляють тероборонівці.

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Теги: Волинь, тероборона
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