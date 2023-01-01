СБУ у Волинській області викрили посадовця ЗСУ, який працював на РФ

СБУ у Волинській області викрили посадовця ЗСУ, який працював на РФ
Співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки спільно з підрозділами СБУ Волинської області затримали зрадника, який «зливав» ворогу дані про наступальні операції українських військ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у Волинській області.

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента, який інформував ворога про плани бойових операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ командуванню українських військ вдалося своєчасно скоригувати свої управлінські рішення для успішного виконання бойових завдань.

За даними слідства, поплічником агресора виявився посадовець однієї з військових частин ЗСУ, якого завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення.

За вказівкою окупантів він приховано збирав інформацію про переміщення українських військ та їхнє поповнення технікою і боєприпасами.
СБУ у Волинській області викрили посадовця ЗСУ, який працював на РФ

Крім цього зрадник «зливав» своїм російським кураторам аналітичні зведення щодо ситуації на фронті.

У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі даних рашистам. Цього разу він намагався сповістити ворога про оперативну обстановку на одному з напрямків бойових дій.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого виявлено засоби зв’язку і комп’ютерну техніку, яку він використовував для комунікації з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий повністю визнав свою вину.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Теги: посадовець ЗСУ, СБУ
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