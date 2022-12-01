Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим





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За цей час їм вдалось зробити 700 буржуйок та 150 відправити бійцям – розповів Суспільному підприємець Дмитро Уринюк. З його слів, на ідею робити буржуйки з порожніх балонів з-під фреону натрапив в інтернеті. Через соцмережі повідомив про потребу в балонах, люди почали їх привозити. Хтось по два, хтось по десять, а хтось і по двадцять.



У вихідні, в цеху, де виготовляють спортивний інвентар та мангали, збирається півтора десятка чоловіків, які роблять буржуйки для військових.



"Староста села Лище пише в групу і хлопці своїми машинами приїжджають. Суботу, неділю вони тут працюють. У кожного свій процес", – каже Дмитро Уринюк.



Олександр Гриценя професійним зварювальником працює вісім років. На фірмі Дмитра Уринюка, його робоче місце. Коли основну роботу завершує — додому не йде. Залишається робити буржуйки.



Каже: перевагою цих буржуйок є те, що вони легкі. Важать до трьох з половиною кілограмів. Їх легко можна перенести з однієї позиції на іншу та використовувати в окопоах.



Для виготовлення буржуйки за основу береться балон. Вирізаються двері, комин, далі майстри все зварюють зварювання. На одну буржуйку майстри витрачають 150 гривень. Найдорожче, – каже Дмитро Уринюк, – це комин і погодувати хлопців.



Гроші на комплектуючі для буржуйок майстри вкладають свої або донати знайомих та рідних. Через волонтерів понад півтори сотні таких буржуйок вже поїхало на передову. Оборонці винахід оцінили, – каже волонтер Ігор Шевчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку року на одному з волинських підприємств збираються працівники та небайдужі для того, щоб виготовляти буржуйки для військових. Працюють на вихідних та після роботи.Про це пише Суспільне За цей час їм вдалось зробити 700 буржуйок та 150 відправити бійцям – розповів Суспільному підприємець. З його слів, на ідею робити буржуйки з порожніх балонів з-під фреону натрапив в інтернеті. Через соцмережі повідомив про потребу в балонах, люди почали їх привозити. Хтось по два, хтось по десять, а хтось і по двадцять.У вихідні, в цеху, де виготовляють спортивний інвентар та мангали, збирається півтора десятка чоловіків, які роблять буржуйки для військових."Староста села Лище пише в групу і хлопці своїми машинами приїжджають. Суботу, неділю вони тут працюють. У кожного свій процес", – каже Дмитро Уринюк.професійним зварювальником працює вісім років. На фірмі Дмитра Уринюка, його робоче місце. Коли основну роботу завершує — додому не йде. Залишається робити буржуйки.Каже: перевагою цих буржуйок є те, що вони легкі. Важать до трьох з половиною кілограмів. Їх легко можна перенести з однієї позиції на іншу та використовувати в окопоах.Для виготовлення буржуйки за основу береться балон. Вирізаються двері, комин, далі майстри все зварюють зварювання. На одну буржуйку майстри витрачають 150 гривень. Найдорожче, – каже Дмитро Уринюк, – це комин і погодувати хлопців.Гроші на комплектуючі для буржуйок майстри вкладають свої або донати знайомих та рідних. Через волонтерів понад півтори сотні таких буржуйок вже поїхало на передову. Оборонці винахід оцінили, – каже волонтер

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