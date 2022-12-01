Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим

Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим
З початку року на одному з волинських підприємств збираються працівники та небайдужі для того, щоб виготовляти буржуйки для військових. Працюють на вихідних та після роботи.

Про це пише Суспільне.

За цей час їм вдалось зробити 700 буржуйок та 150 відправити бійцям – розповів Суспільному підприємець Дмитро Уринюк. З його слів, на ідею робити буржуйки з порожніх балонів з-під фреону натрапив в інтернеті. Через соцмережі повідомив про потребу в балонах, люди почали їх привозити. Хтось по два, хтось по десять, а хтось і по двадцять.

У вихідні, в цеху, де виготовляють спортивний інвентар та мангали, збирається півтора десятка чоловіків, які роблять буржуйки для військових.

"Староста села Лище пише в групу і хлопці своїми машинами приїжджають. Суботу, неділю вони тут працюють. У кожного свій процес", – каже Дмитро Уринюк.

Олександр Гриценя професійним зварювальником працює вісім років. На фірмі Дмитра Уринюка, його робоче місце. Коли основну роботу завершує — додому не йде. Залишається робити буржуйки.

Каже: перевагою цих буржуйок є те, що вони легкі. Важать до трьох з половиною кілограмів. Їх легко можна перенести з однієї позиції на іншу та використовувати в окопоах.

Для виготовлення буржуйки за основу береться балон. Вирізаються двері, комин, далі майстри все зварюють зварювання. На одну буржуйку майстри витрачають 150 гривень. Найдорожче, – каже Дмитро Уринюк, – це комин і погодувати хлопців.
Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим

Гроші на комплектуючі для буржуйок майстри вкладають свої або донати знайомих та рідних. Через волонтерів понад півтори сотні таких буржуйок вже поїхало на передову. Оборонці винахід оцінили, – каже волонтер Ігор Шевчук.

Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, буржуйки, підприємство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росії бракує сил і резервів для запланованого масштабного наступу, – британська розвідка
Сьогодні, 10:55
Дипломати розшукали шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу у Туреччині
Сьогодні, 10:45
Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим
Сьогодні, 10:30
Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ, – СБУ
Сьогодні, 10:15
На вулиці Набережній у Луцьку – аварія: зіткнулися три автомобілі. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
У Луцьку волонтери майструють бездимні мінібуржуйки для армії. ВІДЕО У Луцьку волонтери майструють бездимні мінібуржуйки для армії. ВІДЕО
05 лютий, 20:35
Волинський майстер виготовляє печі-буржуйки з газових балонів Волинський майстер виготовляє печі-буржуйки з газових балонів
02 січень, 10:10
Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО Волинь відправила буржуйки на лінію фронту. ФОТО
01 грудень, 2022, 13:28
На одному з волинських підприємств почали виготовляти буржуйки. ФОТО. ВІДЕО На одному з волинських підприємств почали виготовляти буржуйки. ФОТО. ВІДЕО
11 жовтень, 2022, 10:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину Олександру Чируку просять присвоїти звання «Героя України» посмертно
Сьогодні, 11:14
 0
Росії бракує сил і резервів для запланованого масштабного наступу, – британська розвідка
Сьогодні, 10:55
 0
Дипломати розшукали шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу у Туреччині
Сьогодні, 10:45
 0
Півтори сотні буржуйок відправили на фронт та ще 700 зробили: як підприємство на Волині допомагає військовим
Сьогодні, 10:30
 0
Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ, – СБУ
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8