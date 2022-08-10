Захиснику з Луцька, у бліндаж якого потрапив ворожий снаряд, потрібна допомога
Сьогодні, 15:26
Лучанину Іллі Кузьмі потрібна допомога та підтримка. Вчора, 7 лютого, у його бліндаж потрапив ворожий снаряд: все майно згоріло, а захисника з високою температурою та контузією госпіталізували до лікарні.
Про це повідомляють на сторінці Луцького НВК №24.
"Це наш учень, наш випускник, наш захисник Ілля Кузьма. Служив в Ізмаїлі, а від Нового року воює на Запоріжжі. Вчора ворожий снаряд потрапив у його бліндаж. Все майно згоріло, а Іллю з високою температурою та контузією відправили у 5-ту міську лікарню Запоріжжя. Мама воїна у відчаї: кілька днів тому поховала свою матір, а тепер така біда трапилася з її єдиним сином. Жінці потрібна допомога і підтримка. Шукає волонтерів, що їздять у напрямку Запоріжжя і зможуть передати Іллі необхідні речі, або тих, хто зможе відвідати у лікарні її сина. Буде вдячна за інформацію та посильну матеріальну допомогу кожному небайдужому", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Картка Приват 5168745612814134
Телефон мами Іванни 0668650211
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Про це повідомляють на сторінці Луцького НВК №24.
"Це наш учень, наш випускник, наш захисник Ілля Кузьма. Служив в Ізмаїлі, а від Нового року воює на Запоріжжі. Вчора ворожий снаряд потрапив у його бліндаж. Все майно згоріло, а Іллю з високою температурою та контузією відправили у 5-ту міську лікарню Запоріжжя. Мама воїна у відчаї: кілька днів тому поховала свою матір, а тепер така біда трапилася з її єдиним сином. Жінці потрібна допомога і підтримка. Шукає волонтерів, що їздять у напрямку Запоріжжя і зможуть передати Іллі необхідні речі, або тих, хто зможе відвідати у лікарні її сина. Буде вдячна за інформацію та посильну матеріальну допомогу кожному небайдужому", - йдеться в повідомленні.
Реквізити для допомоги:
Картка Приват 5168745612814134
Телефон мами Іванни 0668650211
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