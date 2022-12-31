В Україні від початку війни загинуло понад 20 російських генералів, – розвідка Японії
Сьогодні, 16:10
Понад 20 генералів армії РФ загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє УП з посиланням на виданя Nikkei з посиланням на дані японської розвідки, отримані у співпраці із США та країнами Європи.
Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата каже, що ця цифра дуже висока. Наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.
За однією з версій видання, українська армія змогла вийти на російських генералів, відстеживши сигнали мобільних телефонів. Івата пояснює велику кількість убитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дає змогу дізнаватися про місцеперебування воєначальників, а також російською тактикою відряджання генералів на фронт.
За іншою версією, цьому сприяли інформатори української сторони в окупованих регіонах Донбасу, – сказав неназваний високопосадовець японської розвідки.
Ще одним моментом, який став очевидним за останній рік, пише видання, є «неповноцінність» російського військового озброєння.
У серпні 2022 року військова розвідка Великої Британії заявила, що щонайменше 10 російських генералів загинули за час війни в Україні.
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Про це повідомляє УП з посиланням на виданя Nikkei з посиланням на дані японської розвідки, отримані у співпраці із США та країнами Європи.
Колишній начальник штабу наземних сил самооборони Японії Кійофумі Івата каже, що ця цифра дуже висока. Наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.
За однією з версій видання, українська армія змогла вийти на російських генералів, відстеживши сигнали мобільних телефонів. Івата пояснює велику кількість убитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дає змогу дізнаватися про місцеперебування воєначальників, а також російською тактикою відряджання генералів на фронт.
За іншою версією, цьому сприяли інформатори української сторони в окупованих регіонах Донбасу, – сказав неназваний високопосадовець японської розвідки.
Ще одним моментом, який став очевидним за останній рік, пише видання, є «неповноцінність» російського військового озброєння.
У серпні 2022 року військова розвідка Великої Британії заявила, що щонайменше 10 російських генералів загинули за час війни в Україні.
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