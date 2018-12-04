Поліція розшукує чоловіка і жінку, які вкрали товар з магазину. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Поліція встановлює осіб, які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Копійочка».
Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції.
Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які підозрюються в скоєнні злочину.
10 січня 2023 року двоє невідомих - чоловік та жінка - взяли товар з полиці магазину та, не розплатившись, пішли. Співробітники магазину за камерами відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.
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Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції.
Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які підозрюються в скоєнні злочину.
10 січня 2023 року двоє невідомих - чоловік та жінка - взяли товар з полиці магазину та, не розплатившись, пішли. Співробітники магазину за камерами відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.
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