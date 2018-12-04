Поліція розшукує чоловіка і жінку, які вкрали товар з магазину. ВІДЕО

Поліція розшукує чоловіка і жінку, які вкрали товар з магазину. ВІДЕО
Поліція встановлює осіб, які причетні до вчинення крадіжки з магазину «Копійочка».

Про це повідомляє Володимирський районний відділ поліції.

Камери відеоспостереження зафіксували осіб, які підозрюються в скоєнні злочину.

10 січня 2023 року двоє невідомих - чоловік та жінка - взяли товар з полиці магазину та, не розплатившись, пішли. Співробітники магазину за камерами відеоспостереження виявили факт крадіжки та повідомили до поліції.


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Теги: злодії, Володимир
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