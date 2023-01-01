Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО





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"Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони,боги війни, змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають)! Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили ворожий МІ-24 на Донеччині.Про це повідомили на сторінці бригади."Князівська артилерія б'є ювелірно: наші Князівські дракони,боги війни, змішали з землею ворожий гелікоптер із особовим складом у ньому (підозрюємо, якесь військове начальство, бо рядові на гелікоптерах, погодьтеся, не літають)! Так буде із кожним окупантом на нашій українській землі!" - йдеться в повідомленні.

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